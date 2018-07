Palafrugell entrega els Diplomes al Mèrit Ciutadà a dos negocis centenaris

L'Ajuntament de Palafrugell farà entrega, en un acte públic que tindrà lloc a la sala polivalent de la Biblioteca, dels Diplomes al Mèrit Ciutadà als establiments Farmàcia Suñer i Drogueria Forga, com a reconeixement de la seva trajectòria, en ambdós casos més que centenària; i també a dues personalitats com són Rodolfo Candelaria i Antoni Vila Casas. L'acte tindrà lloc aquest diumenge dia 15 de juliol a les set de la tarda.

L'actual Farmàcia Suñer situada a la plaça de l'església és hereva de la que l'any 1677 Jacint Roger adquirí. Aquella era una botiga d'apotecari als baixos de la casa de la plaça de l'Església, cantonada carrer Major (actual can Rosés). Aquesta farmàcia la regentava la família Marquès, probablement des de trenta anys abans.

Els inicis de la Drogueria Forga de Palafrugell apareixen quan el Miquel Forga Carreras, de Figueres, sent aprenent en una drogueria propietat del seu oncle, tenia ganes de tenir el seu propi negoci. Després de saber que hi havia una drogueria a Palafrugell que es traspassava: l'antiga casa Matias (pel nom del seu anterior propietari, denominació que ha perdurat molts anys), fundada l'any 1849. Concretament hi va arribar el 18 de març; de 1950. Pel que fa referència als reconeixements, cal esmentar que en els darrers anys la família responsable de l'establiment va rebre diferents premis i guardons, el darrer dels quals, el mes d'abril de 2015, de mans del president Artur Mas: el guardó de la XV Edició dels Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat, pels seus 165 anys d'història. Deu anys abans havien rebut, també de la Generalitat, el premi a l'Establiment Centenari, per més d'un segle d'activitat ininterrompuda.

Antoni Vila Casas ha destacat, a més d'empresari, com a mecenes de nombroses iniciatives culturals, i el 1986 creà la Fundació Vila Casas, de la qual és president, que ha obert diversos museus d'art a Torroella de Montgrí, Barcelona i Palafrugell.

Rodolfo Candelaria Work, nascut a El Paso, EUA el 12 de gener de 1932, és un reconegut dibuixant i pintor. Va realitzar els seus estudis a Mèxic DF i a Oxford, on els companys d'estudi li van recomanar la Costa Brava. Va arribar a Calella de Palafrugell el 1958, lloc a on residirà en llargues etapes de la seva vida. El 2016 va ingressar a l'Arxiu Municipal de Palafrugell un fons on destaquen les imatges de la seva vida i obra i el recull de premsa que ens permet conèixer la seva trajectòria artística.