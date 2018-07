Torroella reclama al Consell un conveni per al menjador de l'escola

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha sol·licitat formalment al Consell Comarcal del Baix Empordà fer un conveni perquè l´AMPA del col·legui Guillem de Montgrí pugui continuar mantenint la gestió del menjador. Tot i que la Generalitat va anunciar dimecres que deixava sense efecte, durant el proper curs, l'obligació que el servei el facin només els consells comarcals, mentre es busca una sortida jurídica al conflicte, l'Ajuntament vol tenir les màximes garanties que l'AMPA podrà continuar prestant el servei. Per aquest motiu, va informar el consistori, ha instat el Consell Comarcal a conveniar-lo, amb el vistiplau de la Generalitat. De fet, aquesta és una de les opcions que el mateix ens comarcal oferia a l'AMPA en un ofici de presidència en què es concretava: «La normativa vigent impedeix continuar amb el sistema de conveni d'encàrrec de gestió d'aquest servei, excepte en el cas de formalitzar un conveni entre administracions (Consell Comarcal-Ajuntament)». Aquest dimarts, el grup del PDeCAT reclamava al govern (ERC, UPM i LEST) que fes aquest pas i demanés al Consell Comarcal la delegació directa de la gestió del menjador de l´escola i que el consistori creés una comissió gestora del servei amb representació de l´associacó de mares i pares d´alumnes. Ahir al matí, l'alcalde Josep Maria Rufí (ERC) va enviar un ofici al president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Català (CiU), en què li formalitza la petició i li demana una reunió per concretar la possibilitat de mantenir, durant un any, la gestió directa del menjador per part de l'AMPA, fins que Ensenyament aprovi el nou marc normatiu. També se´n va enviar una còpia al delegat d´Ensenyament, Martí Fonolleras. En el mateix ofici, Rufí recordava a Català que el ple torroellenc de 6 de juliol va aprovar per unanimitat una moció que reivindica fermament la preservació de l'actual model de gestió del menjador del Guillem de Montgrí, assumida i desenvolupada amb molt èxit, des de fa anys, per l´AMPA, en règim d´explotació directa.

En la mateixa moció es va acordar demanar informes jurídics tant al consell com a Ensenyament sobre la viabilitat jurídica de donar continuïtat al model singular de l'AMPA del Guillem de Montgrí, que a diferència d'altres, gestiona directament el servei, i també que n´estudiessin possibles alternatives jurídiques. L'Ajuntament de Tor-roella de Montgrí va insistir ahir que s'ha posicionat fermament al costat de l'AMPA en el conflicte que s'ha obert arreu del país entre la Generalitat, els consells comarcals i les AMPA arran de l´entrada en vigor de la nova Llei de contractes del sector públic.



Més control i qualitat

L´Ajuntament recorda que la gestió directa del menjador per part de l'AMPA del Guillem de Montgrí té valor no només per al centre educatiu, sinó per al territori, ja que utilitzen proveïdors locals, productes de proximitat i garanteix exercir un control més directe des del mateix centre educatiu, cosa que no passarà, puntualitza l´administració, amb una gran empresa externa que pugui assumir amb la gestió dels menjadors de mitja comarca.

La gestió de les AMPAs possibilita d'una banda flexibilitat per adaptar les condicions del menjador, tant pel que fa la menú com al monitoratge a les necessitats i interessos de l'alumnat i les seves famílies. De l´altra, fa que el menjador s´integri al projecte educatiu del centre. A més, la gestió de l´AMPA permet vetllar pels aspectes dietètics i hàbits alimentaris i també per tots els seus aspectes educatius relacionats, sosté la corporació.