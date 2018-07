Platja d'Aro manté oberts els expedients a Xavi Hernández

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro manté oberts els expedients sancionador i de restauració de la realitat física alterada per la perforació sense permís que el febrer de l'any passat es va efectuar en el talús de sa Conca. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Josep Maria Solé, que ha afegit que té conseqüències sobre qualsevol actuació que el promotor vulgui realitzar en la resta de l'obra, que no s'autoritzarà fins que els serveis tècnics municipals donin el vistiplau a la restauració executada pel promotor, Galileu 136 SL, societat lligada al futbolista Xavi Hernández, que freqüenta el municipi. De fet, a la part superior del talús hi va construir un xalet i la perforació a la part inferior del talús, il·legal, era per obrir un accés per connectar, a través d'un elevador, la platja amb l'immoble. L'accés que s'ha obert aquest hivern en el talús a una alçada de set o vuit metres sí que és correcta i es troba dins del terreny de la finca privada, no com el que es pretenia obrir a la part inferior, que és una zona verda de titularitat pública.

Solé ha comentat que l'Ajuntament no pot certificar com a complerta la restauració perquè hi falta vegetació. A finals del maig passat, els serveis tècnics de l'Ajuntament van visitar l'obra per la finalització del termini de restauració donat a la promotora i va determinar que la fonamentació s'havia fet correctament. En tot cas, no va convèncer la vegetació, la qual presentava una major densitat abans de la perforació respecte de la que es va col·locar per a la seva restauració. En aquest sentit, Josep Maria Solé ha manifestat que confia que el promotor resolgui aquesta situació i conclogui la restauració amb «èxit». La sanció establerta per les obres irregulars és de 6.200 euros.