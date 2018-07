Prop de 30.000 persones passen per la Fira del Circ al carrer de La Bisbal d'Empordà

Unes 30.000 persones han passat durant aquest cap de setmana per la 23a edició de la Fira de Circ al Carrer de La Bisbal d'Empordà. És una xifra similar a la de l'any anterior, i que des de l'organització valoren de manera "molt positiva".

"Estem molt contents perquè no volem créixer per créixer, sinó que volem fer una Fira que com a poble es pugui assumir", ha assenyalat la portaveu de la Fira, Eva Gasull.

De fet, un dels aspectes que ha volgut destacar Gasull ha estat l'increment d'espais que hi ha hagut en aquesta edició i que, segons explica, ha permès "evitar grans aglomeracions" com sí passava en edicions anteriors. "L'any passat vam intentar fer-ho més esponjat en els horaris, encara que els espectacles coincidissin, però aquest any ho hem fet des del punt de vista de les localitzacions", ha reblat la portaveu.