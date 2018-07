Sant Feliu de Guíxols i Begur celebren processons concorregudes de la Mare de Déu del Carme

Els municipis de Sant Feliu de Guíxols i Begur van avançar a aquest dissabte la celebració de les respectives processons de la Mare de Déu del Carme, cosa que no va impedir que gaudissin d'una gran assistència de seguidors. La processó ganxona va arrencar a dos quarts de dotze del migdia amb una pregària i ofrena floral a l'esplanada del port pesquer. A les dotze, es va realitzar la processó marítima. Els actes de la festivitat van seguir a les nou del vespre amb una sardinada popular i, després, havaneres amb Llops de Mar i Norai. A Begur, la festa va començar a dos quarts d'onze del matí amb la sotida de les embarcacions engalanades del Club Nàutic Sa Riera cap a Sa Tuna, on van desembarcar per anar a la celebració litúrgica a la capella. La processó marítima va arribar després, amb les barques arribades de Sa Riera i de Sa Tuna. L'ofrena floral es va fer a es Furió de Fitó. La festa es va cloure amb un aperitiu al Club Nàutic Sa Riera.