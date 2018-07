Troben un obús sense detonar a tocar de les Illes Formigues a Palamós

Un grup de submarinistes de Palamós (Baix Empordà) han trobat un obús sense detonar a tocar de les Illes Formigues. Els bussejadors participaven aquest dissabte en la 2a edició de la manifestació submarina, en defensa d'aquest espai natural. Al moment de sortir de l'aigua, quan ja acabaven l'activitat, un dels integrants ha vist el projectil a uns sis metres de profunditat i ha avisat a en Lluís Martí, un dels integrants que estava més a prop de la zona. Al acostar-s'hi ha comprovat que l'artefacte estava sencer i mesurava uns 90 centímetres de llarg per uns 30 d'ample. "Semblava una roca perquè tenia algues i es podria confondre", explica Martí. Un cop han arribat a terra els submarinistes han alertat de la troballa a la Guàrdia Civil que està previst que en els propers dies s'acosti a la zona per inspeccionar, i si cal, retirar l'obús.

Ensurt important el que es van endur un grup de submarinistes aquest dissabte mentre participaven en una protesta en defensa de les Illes Formigues. I es que quan els bussejadors ja havien fet l'acte i retiraven cap a la barca, un dels patrons va detectar un objecte que li va semblar "sospitós" mentre feia immersions amb tub d'aigua -activitat coneguda com 'snorkel'-. Com que no tenia ampolla d'oxigen va alertar a en Lluís Martí, un company que en aquell moment es trobava proper a la zona.

"Estàvem fent els tres minuts de seguretat abans de pujar de nou a la superfície i ens hem trobat l'obús i els peixos per allà ben tranquils", ha explicat Martí. El projectil, que se sospita que podria ser de la Guerra Civil, té l'aspecte d'una pedra ja que durant els anys molts elements, com algues, s'han adherit a la carcassa.

Martí explica que el què els va fer sospitar va ser l'òxid que hi havia. "No l'hem tocat gaire perquè realment no sabem si és perillós". El bussejador concreta que l'obús està "sencer" i, suposen que "deuria caure directe al mar i no va explotar".

Ara serà la Guàrdia Civil qui se'n farà càrrec. De fet, està previst que en els propers dies agents del cos de Palamós es desplacin amb els bussejadors per tal d'inspeccionar, i si cal, retirar l'artefacte.



Zona molt freqüentada i poca profunditat

Martí explica que el "més sorprenent" és la localització del projectil. Es tracta d'una zona de poca profunditat (uns sis metres) i que, segons el submarinista , "està molt freqüentada" tant per vaixells de pesca, com per altres que venen a fer activitats d'oci.

"Qualsevol barca podria haver-lo tocat i fet malbé al tirar l'àncora. Sembla increïble que no s'hagi trobat abans", ha reblat Martí. A més, en aquesta zona és on habitualment els bussejadors, que volten pel fons marí de les Illes Formigues, fan els exercicis de descompressió necessaris abans de tornar a pujar a la superfície.



Un altre artefacte a Sant Feliu

Fa tres mesos uns operaris d'unes obres que s'estaven realitzant al Passeig Rius i Calvet de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) també es van topar amb un artefacte similar. En aquella ocasió, es tractava d'un explosiu de la Guerra Civil, que va obligar a tallar els accessos a la zona i es va desallotjar per precaució alguns veïns, fins que l'equip dels TEDAX-NRBQ dels Mossos d'Esquadra se'l van poder emportar en una zona segura per desactivar-lo.

En aquella ocasió, l'alerta la va donar un dels operaris que va topar amb l'explosiu mentre feia anar una retroexcavadora. Com en el cas de les Illes Formigues, el pas dels anys havia deixat molt oxidat i en mal estat l'artefacte.