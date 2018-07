El TSJC dona 15 mesos per licitar el transport urbà de Calonge i Palamós

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha concedit 15 mesos als ajuntaments de Calonge i de Palamós per licitar el nou contracte de servei de transport públic, després que el 29 de gener passat anul·lés conveni vigent pel qual Sarfa SL presta aquest servei entre els dos municipis. Fonts de l'Ajuntament calongí han manifestat que aquest marge de temps ha de ser suficient perquè es dugui a terme aquesta licitació, alhora que han valorat positivament la moratòria que ha atorgat el TSJC atès que el servei es podrà seguir prestant. La principal preocupació dels dos ajuntaments era que el jutge ordenés aturar d'immediat el servei de transport públic, de manera que els ajuntaments van presentar un recurs per aconseguir un marge de temps que, finalment, han obtingut per un període de 15 mesos. En tot cas, els ajuntaments ja van iniciar la tramitació necessària per arribar a la licitació del contracte. Ho van fer a través de la Mancomunitat de Municipis de Palamós, Calonge i Vall-llobrega, que serà l'òrgan encarregat de la contractació i de la gestió del contracte, amb la publicació al Diari Oficial de la Unió Europea de la futura licitació del servei de transport urbà. Es tracta d'un anunci d'informació previ que la Unió Europera exigeix que, pel tipus de contractació, es publiqui un any abans d'obrir la licitació. Segons van concretar fonts de l'Ajuntament de Palamós el març passat, l'obertura de la licitació del servei de transport urbà serà el 3 de juny de 2019. Aleshores, les empreses aspirants tindran tres mesos per presentar les seves ofertes. El valor estimat del contracte, sense l'IVA, és d'entre 275.000 i 300.000 euros i la seva durada serà de set anys, segons constava en l'anunci al diari de la Unió Europea. L'anunci es va fer a través de la Mancomunitat perquè hi ha la intenció de mancomunar el servei i que hi entri Vall-llobrega, que fins ara no hi era.