La dibuixant Pilarín Bayés il·lustra un llibre sobre la vida de Rafael Patxot

La dibuixant Pilarín Bayés ha il·lustrat el conte que repassa la vida del mecenes i científic ganxó, Rafael Patxot. Segons va informar Ràdio Sant Feliu, el llibre l'ha publicat l'editorial Mediterrània, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, la Diputació de Barcelona i l'Institut d'Estudis Catalans.

Sota el títol de Petita història de Rafael Patxot i Jubert, el conte repassa diferents moments de la vida del mecenes de la cultura catalana, escriptor i científic que va instal·lar un observatori astronòmic i meteorològic a una finca del passeig del mar. Per això s'hi reconeixen llocs com la platja ganxona, la casa Patxot, el conjunt arquitectònic del monestir o el Casino dels nois, entre altres.

Nascut el 1872 a Sant Feliu, Patxot, va sestar vinculat als moviments intel·lectuals i polítics de l'època i a l'excursionisme, i va ser editor durant la dictadura de Primo de Rivera, contribuint a l'edició de les publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans.

El conte repassa aquells primers anys de la seva vida i l'entorn familiar, l'etapa que va viure a Barcelona i, finalment, el seu exili a Suïssa, arran de la Guerra Civil espanyola. Patxot va morir a Ginebra, el 1964, al 91 anys d'edat.