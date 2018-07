Prohibeixen l'accés a la zona de les Illes Formigues per la presència d'un obús

El Grup d'Especialistes d'Activitats Subaquàtiques (GEA) de la Guàrdia Civil ha confirmat aquest dimarts la presència de l'obús a les Illes Formigues descobert dissabte passat per un grup de submarinistes de Palamós (Baix Empordà).

Durant la immersió, no s'ha pogut precisar si el projectil està carregat o no perquè està a vuit metres de profunditat i una tercera part està enterrada.

A simple vista és difícil de distingir i ha calgut utilitzar un detector de metalls per confirmar que es tracta d'un obús, segons ha explicat el cap dels GEAS a Girona, Fernando Aguirre.

Ara caldrà establir l'operatiu de seguretat juntament amb l'Armada per decidir si cal traslladar-lo en cas que no hi hagi riscos de mobilitat o si, per el contrari, es "neutralitza" al mar en funció del seu estat de conservació real. Mentrestant, ja s'ha activat el protocol i s'ha informat als agents nàutics de la zona i submarinistes de la prohibició de l'accés a la zona.