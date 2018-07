Detenen tres persones per diversos delictes durant la Fira del Circ

La policia local de la Bisbal d'Empordà va detenir, aquest cap de setmana passat i coincidint amb la celebració de 32a edició de la Fira del Circ, a tres persones diversos delictes.

Segons va informar ahir el cos policial bisbalenc, la primera actuació es va dur a terme a un quart d'una de la matinada de dissabte, a la zona de l'estacionament del Passeig Marimon Asprer. Un veí va alertar als agents que estava retenint un jove que presumptament havia entrat a casa de la seva germana juntament amb tres joves més que havien fugit. Un cop comprovat els fets es va procedir a la detenció del jove R.M de 18 anys per un presumpte delicte de robatori amb força i es va iniciar, sense èxit, la recerca dels tres fugits.

La segona actuació es va produir al voltant de les dues de la matinada de diumenge, quan una patrulla que estava realitzant vigilància preventiva a les activitats de la Fira de Circ, va observar un jove que passava corrent amb una bossa de mà a les mans, perseguit per una senyora. La dona va alertar els agents que el jove li havia robat la bossa violentament, motiu pel qual el van perseguir. Durant la persecució, l'home va llençar la bossa i una vegada el van atrapar, el van haver de reduir per poder detenir-lo per un presumpte delicte de robatori amb violència. El jove A.B.M. té 19 anys.

L'última detenció es va realitzar cap a dos quarts d'onze de la nit de diumenge. Una patrulla de la policia local va procedir a la identificació de A.C.B, de 45 anys, el qual va resultar tenir dues ordres de recerca i detenció vigents. És per això que va ser detingut i portat a la comissaria de Mossos d'Esquadra instruint les diligències pertinents.