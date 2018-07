L'alcalde de Torroella visita Dolors Bassa a la presó de Figueres

L'alcalde de Torroella de Montgrí, Josep Maria Rufí, va visitar dilluns a la tarda l'exconsellera i exregidora torroellenca Dolors Bassa, a la presó de Figueres. Rufí, que havia demanat a les autoritats carceràries poder-la visitar tan aviat com fos possible després del seu trasllat des d'Alcalá Meco, li va fer arribar, novament, l'escalf del seu municipi i li va poder comunicar, personalment, la decisió unànime del Ple de concedir-li la Medalla del Montgrí. Rufí també va tenir l'oportunitat d'entrevistar-se amb l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, també empresonada a la presó del Puig de les Basses.

L'alcalde també va aprofitar la visita per agrair a Bassa l'emotiva carta que va enviar al consistori el 2 de juliol, la darrera escrita des de la presó d'Alcalá Meco, en agraïment per haver-la proposat per a la Medalla del Montgrí, el màxim distintiu cívic que concedeix l'Ajuntament.