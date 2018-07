Colpegen i roben al propietari d'una plantació de marihuana a Santa Cristina

Els Mossos d'Esquadra van detenir, el passat 25 de juny, a dos homes veïns de Girona, de 29 i 44 anys, després de colpejar violentament i robar al propietari d'una plantació de marihuana. A causa de la violència de l'agressió, la víctima va haver de ser ingressada a l'hospital de Palamós per lesions cranioencefàliques i una fractura al genoll. Els dos assaltants, que haurien robat mig miler de plantes, van ser detinguts pels Mossos i van ingressar a presó. Se'ls acusa d'un delicte de robatori amb violència i intimidació, un delicte de lesions i un de furt d'ús de vehicles perquè es van emportar el cotxe de la víctima.

L'assalt va tenir lloc la nit del 25 de juny i va ser la mateixa víctima la que va alertar la policia. L'home va denunciar que dos individus l'havien assaltat i colpejat al domicili que estava ocupant, a la urbanització de Vall Repòs, a Santa Cristina d'Aro. Quan els Mossos van arribar al lloc dels fets, segons van informar, van constatar que la víctima havia estat assaltada per dos homes que l'havien colpejat amb diversos objectes metàl·lics causant-li lesions greus. El ferit va ser traslladat a l'hospital de Palamós, on va quedar ingressat per un traumatisme cranioencefàlic, i també va ser operat d'una fractura oberta al genoll. En la seva denúncia davant dels Mossos d'Esquadra, la víctima va relatar que els lladres li havien sostret les 500 plantes de marihuana que tenia a la casa que estava ocupant des de feia temps, i el seu turisme.

Atrapats a Llagostera

Un dia després dels fets, la Policia Local de Llagostera va localitzar el vehicle sostret amb les claus posades i amb restes de marihuana a l'interior.

En aquell moment, l'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra a Girona, que ja havia assumit el cas des de la nit dels fets, va començar a treballar per poder identificar als dos responsables del robatori i de l'agressió. Finalment, el 13 de juliol els agents van identificar i detenir els dos assaltants mentre circulaven per la ciutat de Girona, amb un turisme de la seva propietat.

Els detinguts, a qui els consten antecedents, van passar el dia 16 de juliol a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, acusats dels delictes de robatori amb violència i intimidació per l'assalt a la casa, un de lesions i un de furt d'ús pel cotxe. El jutge en va decretar el seu ingrés a presó.