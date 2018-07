Crema una embarcació al port de l'Estartit

Un vaixell de vuit metres s'ha cremat aquest dijous al migdia al port de l´Estartit. Segons van informar ahir els Bombers de la Generalitat, l´avís es va produir cap a un quart de dues del migdia i s´alertava que una embarcació amarrada estava cremanat just davant de la gasolinera Petrocat.

El foc va provocar una densa columna de fum que era visible des de diversos punts de la localitat baix empordanessa. Fins al lloc s´hi van desplaçar dues embarcacions dels Bombers que, per seguretat, la van remolcar mar endins per dur a terme les tasques d´extinció.

En el moment dels fets, no hi havia ningú a l´interior del vaixell, motiu pel qual no es van haver de lamentar ferits.