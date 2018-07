Els Mossos identifiquen set encaputxats que es dedicaven a arrencar llaços grocs a la Bisbal

Els Mossos d'Esquadra han identificat set encaputxats que es van dedicar a arrencar llaços grocs a la Bisbal d'Empordà. Els fets van tenir lloc aquest dimecres cap a quarts de tres de la matinada. El grup s'anava enfilant a les columnes que hi ha a l'avinguda de les Voltes –i que està plena de llaços grocs- i anava arrencant els símbols que reclamen la llibertat dels presos.

Quan els Mossos d'Esquadra, alertats per un testimoni, van arribar a la zona, ja n'havien malmès una desena (tots els que hi ha a la banda més a tocar del pont que creua el Daró). En els darrers mesos, situacions com aquestes s'han repetit arreu de la demarcació. Entre d'altres, a llocs com el pont de Ferro de Girona o a la rotonda de l'entrada de Celrà (Gironès). Fins i tot, hi ha qui les penja a les xarxes socials.