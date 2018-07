Salvem la Cala d'Aiguafreda assegura que el pla d'urbanització és "il·legal"

La plataforma Salvem la Cala d'Aiguafreda assegura que el pla per urbanitzar l'espai és "manifestament il·legal" i reclama a l'Ajuntament de Begur (Baix Empordà) que el tiri enrere. L'entitat subratlla que el pla, que permetrà construir més de 260 habitatges i tres hotels en aquest paratge, s'ha aprovat inicialment sense cap mena d'estudi d'impacte ambiental.

El seu advocat, Eduard de Ribot, ha desgranat tot un rosari d'irregularitats –fins a quinze- i ha demanat a l'Ajuntament que tiri enrere el pla. Salvem la Cala d'Aiguafreda sosté que no és de rebut afirmar que la urbanització d'aquestes 70 hectàrees ja estava prevista des del 1975. "Allò que es fa és arrossegar inèrcies i tirar endavant un model clarament agressiu amb el territori", sosté de Ribot.

La plataforma ja ha presentat tota una bateria d'al·legacions contra l'aprovació inicial, recolzades per més d'un miler de signatures, i reclama a l'Ajuntament que mogui fitxa. Si no ho fa, l'entitat ja avança que arribarà fins on calgui; fins i tot, als tribunals.