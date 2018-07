Di-Versiones actuarà per primer cop a la festa major d'Ullà

Des d'avui fins diumenge el programa d'Ullà ofereix una desena d'activitats per a grans i menuts i amb novetats sonades, com l'actuació de l'Orquestra Di-Versiones, que actuaran després del grup Efecto Rumba. Després d'apostar els dos últims anys per l'Orquestra Hotel Cochambre, que tot i atraure molta gent convocava poc públic jove, aquest any han decidit portar el conegut grup de versions al municipi. El batlle, Josep López, es mostra satisfet d'aquesta incorporació al programa, i calcula que «aquest any segurament quedarem desbordats per la gent». Les actuacions es faran a la Sala Polivalent a partir de les 23.30 h.

El tret de sortida de la Festa Major del municipi empordanès el donaran les campanes de l'església a les deu tocades. Llavors es llegirà el pregó de la festa, que López explica que mai s'avança el nom de qui el farà i sempre és algú del poble que viu fora. Seguidament els Rossinyolets oferiran un concert de sardanes a la plaça Major del poble, on es convidarà als assistents a cava i a un aperitiu, segons el batlle.

Durant la Festa Major tampoc no hi faltaran activitats tradicionals que cada any tenen una bona afluència de seguidors. És el cas del Campionat Local de Petanca Social, que tindrà lloc al Camp de Futbol del poble, a les 15.00 h. A part del campionat, també es fa un homenatge al creador del club, un esdeveniment que aplega molta gent del poble. El mateix dia, a les 16.30h, la mainada podrà gaudir primer de la Festa infantil a càrrec de Jordi Tonietti i seguidament de la Festa de l'escuma que es farà a la Roqueta, que inclourà berenar.

L'últim dia de festa començarà a les dotze del migdia amb l'Ofici solemne i amb un posterior concert de sardanes amb la Cobla Osona a la plaça de Catalunya. A les set del vespre l'orquestra BOOGIE WOOGIE s'encarregarà de posar el punt i final a un cap de setmana complet d'actes amb un concert i posterior ball de fi de festa. El batlle assegura que la festa d'enguany està pensada «per a tothom», i que gràcies a l'organització entre la brigada i el consistori Ullà sempre ha tingut festes majors a l'altura.