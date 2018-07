Denuncien que uns encaputxats causen destrosses a Arbúcies i a la Bisbal d'Empordà

Vestits amb granotes blanques, amb el rostre tapat amb una màscara i unes ulleres de plàstic i destrossant parterres i material de la via pública com llaços grocs i elements de simbologia independentista. D'aquesta manera van ser enxampades, diumenge a la nit, dotze persones a la rotonda d'accés a la localitat selvatana d'Arbúcies.

Un dels veïns que va presenciar els fets va ser, precisament, el regidor d'Educació, Jaume Salmeron, que va compartir el seu testimoni a través de les xarxes socials. «La imatge era xocant. Està clar que volien intimidar», va valorar ahir Salmeron.

Segons va explicar l'edil a Diari de Girona, els veïns van alertar a la policia local, que van enganxar els encaputxats amb les mans a la massa. «Els van identificar i va resultar que cap d'ells era d'Arbúcies», va detallar Salmeron precisant que, entre els encaputxats, hi havia gent de Madrid, Barberà del Vallès o Montornès del Vallès. El regidor també va voler destacar l'actitud de «menyspreu» i de «manca de respecte a l'autoritat» que van mostrar els assaltants durant tota l'actuació policial. «Els agents van fer una actuació impecable i la seva ràpida intervenció va evitar mals majors», va destacar Salmeron.

De moment, l'Ajuntament ja ha interposat una denúncia contra els autors dels actes vandàlics pels danys causats a la localitat i està estudiant si cursar-ne una altra per un delicte contra la seguretat viària, ja que van ser enxampats actuant en una rotonda on podien distreure els conductors que passaven per allà. A més, al llarg d'aquesta setmana, diversos membres de la brigada municipal van avaluar els desperfectes causats i calcula en uns 1.000 euros el cost d'arreglar-ho tot.

Aquest va ser el segon atac vandàlic perpetrat a Arbúcies la setmana passada. El dimecres, 10 de juliol, va desaparèixer el cartell de «Municipi adherits a l'associació de municipis per a la independència». Arran d'aquests fets, el consistori va emetre un comunicat denunciant «la impunitat amb què actuen determinats grups» i rebutjant «les actituds intolerants i violentes d'una minoria».



Vandalisme a la Bisbal

Els fets d'Arbúcies es van conèixer ahir, només un dia després que també es fessin públics els actes vandàlics patits aquest dimecres a la Bisbal d'Empordà. Allà van ser els Mossos d'Esquadra que van identificar set encaputxats que es van dedicar a arrencar llaços grocs.

A la localitat baix empordanesa, els fets van tenir lloc dimecres cap a quarts de tres de la matinada. El grup s'anava enfilant a les columnes que hi ha a l'avinguda de les Voltes –i que està plena de llaços grocs- i anava arrencant els símbols que reclamen la llibertat dels presos. Quan els Mossos d'Esquadra, alertats per un testimoni, van arribar a la zona, ja n'havien malmès una desena (tots els que hi ha a la banda més a tocar del pont que creua el Daró).

En els darrers mesos, situacions com aquestes s'han repetit arreu de la demarcació. Entre d'altres, a llocs com el pont de Ferro de Girona o a la rotonda de l'entrada de Celrà (Gironès). Fins i tot, hi ha qui les penja a les xarxes socials.