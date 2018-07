Detecten 12 conductors beguts en un control de trànsit a Palafrugell

La Policia Local de Palafrugell i els Mossos d'Esquadra van enxampar 12 conductors beguts durant un control de trànsit efectuat el cap de setmana passat. Segons va informar ahir l'Ajuntament, durant el control es van efectuar prop d'un centenar de proves a conductors, 12 dels quals van donar positiu per alcohol. D'aquests, 10 van ser sancionats administrativament i 2, penalment. Paral·lelament, també es van sancionar diversos conductors per la pèrdua de vigència del carnet de conduir o no estar al dia de la inspecció tècnica.