Begur crea un tiquet diari pel servei de bus a les platges

Els usuaris del servei de transport no regular d'autobús a les platges de Begur compten, aquest estiu, amb un tiquet integral per a tot el dia. Segons ha informat l'Ajuntament, el nou tiquet turístic, que permet pujar i baixar tantes vegades com es vulgui durant tot el dia, costa quatre euros. El consistori recorda que l'any passat ja es va millorar el servei oferint-lo ininterromput des de les deu del matí a les vuit del vespre. Aquestes millores van permetre detectar un increment de l'ús del bus d'un 20% respecte a l'any anterior, segons fonts de l'empresa Sarfa SA, que cobreix el servei. El nou tiquet per a tot el dia es pot adquirir a l'Oficina de Turisme o al mateix bus.