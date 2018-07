L'estat de la zona del voltant del nou Lidl de Palafrugell causa queixes veïnals

Bancs, papereres i gronxadors trets, carrers aixecats o tapes de clavegueram obertes. Així és com és troba actualment la zona del voltant de la plaça Europa de Palafrugell arran de les obres de construcció del nou supermercat Lidl. Tot i que fa un mes que els treballs van acabar, l'empresa adjudicatària encara no ha retornat el seu estat original a diversos espais com al parc infantil Marià Fortuny, entre altres.

Una deixadesa que ha despertat les queixes dels veïns de la zona i del grup municipal del PSC, a l'oposició. «Està tot abandonat. Han eliminat separacions i senyalitzacions i és normal que els veïns estiguin emprenyats», es queixa l'edil socialista Juli Fernández.

Per la seva part, l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer (ERC), ha explicat a Diari de Girona, que ja s'han fet diversos requeriments a l'empresa adjudicatària per tal que restitueixi els elements del mobiliari urbà que es van haver de moure per poder fer les obres. «Les queixes són sobretot pel parc on es van treure dos bancs i una paperera», explica Piferrer, que precisa que les jardineres, que també es van treure, ja han estat col·locades de nou.

El batlle va visitar el barri dimarts passat per parlar amb els veïns i veure l'estat en què es troba l'espai. D'altra banda, va avançar que al costat del Lidl s'hi ha de construir un altre supermercat, però que les obres «no afectaran aquesta zona».