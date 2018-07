Platja d'Aro intensifica la lluita contra l'alcohol al carrer i envia cartes als pares de menors que beuen

La Policia Local de Platja d'Aro (Baix Empordà) ha creat una patrulla específica per combatre el 'botelló' i el consum d'alcohol al carrer. Durant les nits d'estiu, aquests dos agents passegen pel municipi i controlen que ningú begui fora dels bars i discoteques. En tan sols tres setmanes, d'ençà de Sant Joan, la patrulla ja ha interposat fins a 32 denúncies per aquesta infracció de les ordenances. Ara, tots aquells a qui han enxampat hauran de pagar una multa d'entre 150 i 300 euros. El cap de la Policia Local, el sotinspector David Puertas, assegura que els preocupen "molt" aquells casos de menors que beuen alcohol. Per això, cada vegada que en denuncien un, fan anar els pares a comissaria per parlar amb ells i, en cas que no sigui possible, els envien una carta a casa seva. Durant l'estiu, l'època en què Platja d'Aro s'omple de turistes, la Policia Local intensifica el patrullatge i reforça efectius. Puertas destaca l'eficàcia del dispositiu, perquè al llarg dels darrers quatre anys els delictes han anat a la baixa.

Platja d'Aro fa temps que lluita per evitar el consum d'alcohol al carrer. I ara, la Policia Local ha fet un pas més per combatre-ho. El cos ha creat una patrulla específica, que treballa al torn de nit, i que diàriament recorre el municipi per evitar que s'hi facin 'botellons' o que es begui alcohol a la platja, les places i els carrers.

A Platja d'Aro, això està prohibit al llarg de les 24 hores del dia. I les multes per a aquells qui ho incompleixin s'estenen entre els 150 i els 300 euros. "Que es begui alcohol al carrer és un problema que ens preocupa, i per això aquesta patrulla hi fa especial incidència", concreta el sotsinspector.

De fet, les dades parlen per elles mateixes. En tan sols tres setmanes, des de Sant Joan fins ara, els agents ja han interposat fins a 32 denúncies per aquesta infracció. És a dir, que de mitjana, cada nit atrapen més d'una persona que beu alcohol al carrer. En paral·lel, també controlen altres infraccions de les ordenances (com la venda ambulant o orinar a la via pública).

Aquesta patrulla específica passeja per tot arreu. No només per aquelles zones on se solen concentrar els qui beuen alcohol al carrer (el port, la platja Gran o la plaça de la Sardana) sinó també aquells llocs que queden més allunyats del centre. "Es fa per combatre la sensació d'impunitat que puguin tenir aquells qui pensen que, amagant-se, la patrulla no passarà; i quan arriba, és quan venen els problemes i comencen els plors", diu el sotsinspector.

Cartes a casa dels menors



En cas que els policies trobin un menor bevent alcohol, la cosa no es queda tan sols amb una multa. Els agents també es posen en contacte amb les seves famílies per informar-los. "Fem venir els pares a comissaria i els expliquem què ha passat; i en cas que això no sigui possible, els enviem una carta a casa seva", explica David Puertas.

Fins i tot, en cas que la situació persisteixi, la Policia Local també es posa en contacte amb els serveis socials de l'Ajuntament corresponent. "Això passa quan detectem que el consum no és ocasional sinó periòdic", diu el sotsinspector.

Menys delictes



Durant l'estiu, la Policia Local de Platja d'Aro es reforça i engega un dispositiu específic. I és que entre juny i setembre, coincidint amb la temporada alta, el municipi s'omple de turistes. L'objectiu dels agents és mantenir a ratlla els delinqüents.

El sotsinspector destaca que el reforç d'estiu s'ha revelat efectiu. I és que, des de fa quatre anys, la xifra negra de delictes va a la baixa. Sense anar més lluny, entre aquest Sant Joan i ara, en comparació amb el mateix període del 2017, la reducció global ha estat de gairebé un 12% (passant de 218 il·lícits a 190).

David Puertas fa especial incidència en el bloc de delictes contra el patrimoni (robatoris i furts), que són aquells "que creen més alarma social". En el cas dels furts, la davallada ha estat del 30% (de 103 casos ara s'ha passat a 72). I pel què fa als robatoris amb força, han baixat un 25% (passant de 27 a vint).

El cap de la Policia Local també destaca que, en paral·lel, el cos "ha incrementat l'efectivitat" amb les detencions. L'any passat, entre principis d'estiu i mitjans juliol, s'havien arrestat set persones. Ara ja s'ha passat a tretze. La majoria d'elles, per haver comès delictes contra el patrimoni.

Al sostre del cotxe



En ocasions, però, els delinqüents se les empesquen totes. I com a exemple, David Puertas recorda una detenció que va tenir lloc a principis de setmana. Els agents van arrestar quatre lladres amb nombrosos antecedents –un dels quals, menor- que es dedicaven a cometre furts a la sorra de la platja. Sobretot, el seu objectiu eren els telèfons mòbils.

La policia va descobrir que, per evitar que els descobrissin, els lladres amagaven el botí entre el sostre del cotxe i la planxa. Desmuntaven el llum interior que hi havia a la part posterior del vehicle i, aprofitant l'espai que hi quedava, anaven entaforant els telèfons a dins.