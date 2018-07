CiU de la Bisbal critica l'estat de «degradació» de l'avinguda Josep Irla

El grup municipal de CiU de la Bisbal d'Empordà demanarà, en el proper ple del 31 de juliol, executar de forma immediata un pla d'enquitranat per als carrers en «pitjor estat» de la ciutat, amb una actuació urgent a l'avinguda Josep Irla, que es troba «en un estat de degradació lamentable».

«L'actuació en aquesta avinguda estava prevista per al període 2015-2016 en el pla d'enquitranats de l'anterior govern municipal de PSC-CiU. Avui és una prioritat inajornable», va assegurar Xavier Dilmé, qui serà el nou regidor convergent a partir del proper ple.

En aquest sentit, Dilmé va lamentar, a través d'un comunicat, que «en tres anys no s'ha renovat el quitrà de cap carrer de la ciutat» fet que considera «una mostra de deixadesa absoluta per part del govern ERC-CUP-ICV, que paguem els veïns de la ciutat». Per tot plegat, el nou portaveu del grup de CiU va exigir «que es deixin d'excuses i es posin les piles que per això cobren, els que governen la ciutat».

El grup municipal també va recalcar que l'actuació urgent hauria d'incloure la reordenació de les connexions d'aigües brutes i plujanes i una neteja a fons dels parterres i les voreres del sector, en un estat actual de «semiabandonament».