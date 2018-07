Condemnat a set anys de presó per deixar l'amo d'un bar de Sant Feliu sense visió en un ull

L'Audiència de Girona ha condemnat a 7 anys de presó l'acusat de colpejar l'amo d'un bar de Sant Feliu de Guíxols amb un pot d'esprai de pebre i deixar-lo sense visió en un ull. Els fets es remunten a les cinc de la matinada del 21 de febrer del 2016. Segons recull la sentència, el processat Francisco Cortés va anar al bar a l'hora de tancar i quan els clients ja sortien de l'establiment. Per això, i perquè altres vegades ja havia provocat incidents, els responsables del local li van dir que no podia entrar. Aleshores, va ruixar amb l'esprai de pebre la propietària del bar. Quan el seu marit la va anar a socórrer, el processat li va propinar un «fort cop» amb el pot a l'ull dret. Com a conseqüència de l'agressió, la víctima ha perdut totalment la visió en aquest ull. El tribunal descarta que l'autor de l'atac fos el germà bessó de l'acusat. A banda de la pena de presó, també haurà de pagar una multa de 240 euros i una indemnització de 47.467 euros.

La secció tercera de l'Audiència de Girona conclou que cap a les cinc de la matinada del 21 de febrer del 2016 l'acusat, Francisco Cortés, va anar al bar de Sant Feliu de Guíxols. A aquesta hora, però, ja estaven tancant i, a més, el processat havia provocat aldarulls en altres ocasions. Per això, quan va intentar entrar, la propietària de l'establiment li va barrar el pas. «L'acusat li va ruixar la cara amb un pot metàl·lic d'esprai de pebre, cosa que li va causa lesions», exposa el tribunal. La dona va haver de rebre atenció mèdica i va trigar dos dies a curar-se. L'agressió, però, no va acabar aquí. Quan el marit de la dona va anar a auxiliar-la, l'acusat li va propinar un «fort cop» amb el pot d'esprai a l'ull dret. L'impacte va fer caure la víctima, va impactar amb el cap contra terra, i es va trencar les ulleres que portava. Com a conseqüència de l'atac, l'amo del bar va patir una contusió ocular amb fractura de l'òrbita dreta i una ferida al front. «Li han quedat com a seqüeles la pèrdua total de la visió de l'ull dret, de forma irreversible, i una cicatriu externa», recull la sentència.



Diferenciar els bessons

El tribunal sosté que ha quedat totalment acreditat que l'autor de l'atac va ser l'acusat i no el seu germà bessó, com es va insinuar durant el judici. «Les víctimes van manifestar que podien identificar perfectament els bessons perquè el germà de l'acusat té una cicatriu visible que no té el processat», argumenta la sentència.

A més, un dels agents de la policia local que va anar al lloc va assegurar que coneixia els bessons des de petits i que els podia identificar perfectament. També tres clients del bar que van declarar com a testimonis van atribuir l'agressió a l'acusat. «Podien distingir que va ser el seu germà qui una hora abans havia trencat un dels vidres de l'establiment, fets pels quals ha estat enjudiciat i condemnat», afegeix la sentència. La sentència també exposa que el mateix acusat es va situar en el bar amb posterioritat al fet que el seu germà trenqués el vidre. «S'esvaeix qualsevol dubte sobre quin dels germans va ser l'autor de les agressions», conclou el tribunal, que també argumenta que la versió del processat «no és creïble». Al judici va assegurar que havia estat víctima d'una agressió per part del cambrer del bar però no tenia cap tipus de lesió. Finalment, l'Audiència de Girona descarta que en el moment dels fets l'acusat estigués afectat per la ingesta d'alcohol o drogues. La sentència, de la qual ha estat ponent la magistrada Fátima Ramírez, condemna Francisco Cortés com a autor d'un delicte de lesions amb causació d'inutilitat d'òrgan principal i d'un delicte lleu de lesions, per haver ruixat la dona amb l'esprai de pebre. Per això, li imposa 7 anys de presó i una multa de 240 euros. En matèria de responsabilitat civil li imposa una indemnització total de 47.467 euros.