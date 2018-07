Un tram del carrer Coll i Vehí de la Bisbal passarà a dir-se carrer 1 d'Octubre

El tram del carrer Coll i Vehí on hi ha les Escoles Velles passarà a dir-se carrer 1 d'Octubre, després que aquest hagi estat l'espai més votat pels veïns en el procés participatiu iniciat el 9 de juliol i que va finalitzar aquest diumenge passat. Segons va informar ahir el consistori, 158 persones van votar aquest espai on s'hi troben les Escoles Velles i on el passat 1 d'octubre una multitud es va concentrar davant de l'equipament municipal, tot defensant el dret a vot a la consulta sobre la independència de Catalunya.

L'altra opció era la plaça on hi ha l'ajuntament, que és una extensió de la plaça del castell. De fet aquesta era la proposta inicial de l'equip de govern. Però alguns veïns van proposar a l'Ajuntament que es plantegés també un tram del carrer Coll i Vehí, entre l'avinguda les Voltes i el carrer Nou, on els veïns de la localitat s'hi van concentrar per defensar les urnes l'1 d'octubre.

Segons l'Ajuntament, van votar un total de 252 persones, a través de la plataforma de participació ciutadana on-line. Això representa un 2,84% de les 8.885 persones votants autoritzades.