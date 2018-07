Arrenca el projecte que vol acabar amb les barreres arquitectòniques a Palamós

Palamós ha posat en marxa, aquesta setmana, un projecte destinat a solucionar els problemes d'accessibilitat que encara hi ha al municipi per a les persones amb mobilitat reduïda. Sota el nom de «Palamós, Zero Barreres», aquesta iniciativa treballarà en dues línies: els equipaments municipals i la via pública. «Ara farem un estudi de les dependències i serveis municipals per saber quines mancances tenen i poder-hi treballar progressivament», va explicar ahir l'alcalde de Palamós, Lluís Puig. En aquest sentit, es buscaran les barreres arquitectòniques que hi puguin haver i com condicionar aquests espais a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda. L'altra línia en la qual s'actuarà serà la via pública. «L'objectiu és poder treballar una zona diferent de la localitat cada any», va detallar Puig qui va afegir que primer s'haurà d'analitzar quines dificultats existeixen, per més tard, poder elaborar propostes per adaptar els espais. Segons va avançar el batlle de la localitat, la primera zona en la qual s'actuarà serà la de l'Eixample a partir de la tardor. «S'hi farà una actuació d'arranjament integral i s'aprofitarà per eliminar les barreres arquitectòniques detectades», va precisar el batlle palamosí qui va afegir que està previst que l'obra duri uns cinc mesos. D'altra banda, a mitjà termini, el consistori també té previst actuar en l'àmbit turístic i comercial. Amb l'ajuda de Fecotur, es demanarà als comerços associats que, en cas de fer reformes o obres, tinguin en compte l'eliminació de les barreres arquitectòniques, entre altres accions.



Experiència en primera persona

Aquesta iniciativa va sorgir arran de l'experiència viscuda per l'alcalde de Palamós i diversos regidors i tècnics municipals, a l'octubre passat, quan van realitzar un recorregut amb cadira de rodes per diferents carrers de Palamós. «El que vam poder comprovar és que espais que sembla que ja estan correctament adaptats, poden tenir un petit detall que compliqui molt la circulació a aquestes persones i que per això, cal ser molt curós amb les arranjaments», va valorar ahir Puig. Aquesta experiència també els va permetre comprovar, en primera persona, els problemes amb: els desnivells en les entregues entre el gual de la vorera i la calçada; la correcta ubicació d'aparcaments per a vehicles de persones discapacitades, voreres estretes; o les rampes amb desnivells elevats.

«Palamós, Zero Barreres» forma part del projecte Palamós Ciutat Educadora i del Síndic Municipal de Greuges, David Sagrera, i compta amb la col·laboració de diverses entitats com Mifas, l'Hospital de Palamós, Creu Roja, la Fundació Vimar o l'entitat comercial Fecotur. Segons el consistori, aquest prejecte també ha de permetre sensibilitzar la ciutadania de les dificultats de les persones amb mobilitat reduïda i de l'impacte negatiu que poden generar les accions incíviques.