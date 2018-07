Busquen els autors del robatori dels cables de dos ponts de la via ferrada de Santa Cristina

Trobar els responsables del robatori del cablejat de dos ponts de la via ferrada de les Gorges de Salenys. Amb aquest objectiu, s'ha iniciat una crida ciutadana a través de les xarxes socials. Segons va informar ahir TV Costa Brava, els fets van passar la setmana passada, quan es va detectar que els cables de dos ponts penjats havien estat robats.

Arran de l'avís, els responsables del manteniment d'aquest espai de Santa Cristina d'Aro van revisar el recorregut per inspeccionar tots els trams. Actualment, la via ferrada és practicable, però els dos ponts estan tancats al públic i no es podran tornar a utilitzar fins que es restableixi el material sostret. Tot i així, els responsables demanen als usuaris que vagin amb precaució, ja que en qualsevol moment es podria sabotejar una altra part del recorregut.

L'Ajuntament de Santa Cristina, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra estan assabentats dels fets i es realitzen controls de vigilància. La via ferrada de les Gorges de Salenys és una via de nivell K1-2. Es tracta d'un traçat senzill ideal per practicar en família, ja que és totalment apta pels nens, i durant el recorregut es travessen diversos ponts. En paral·lel a la via hi ha un camí que permet passar pels mateixos espais.