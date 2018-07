Cinc municipis del Baix Empordà s'uneixen per millorar la gestió dels residus industrials als polígons

Cinc municipis del Baix Empordà s'han unitat per treballar plegats amb un programa pioner a les comarques gironines que pretén reduir els residus industrials a partir de la cooperació entre empreses. Amb el nom de 'Diagnosi sectorial. Simbiosi industrial. Ei! Empordà', hi participen els ajuntaments de de la Bisbal d´Empordà; Forallac; Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l´Heura; Corçà i Ullastret i compta amb el suport de la Diputació de Girona. Entre els objectius que s'han fixat hi ha contribuir a la reducció de residus, l´aprofitament de recursos, la cooperació entre empreses i la millora de la seva competitivitat a través d´un model d´economia circular. Amb una durada de sis mesos, hi ha previst l'elaboració d'un mapa global de recursos amb potencial d'aprofitament de 130 empreses ubicades a 8 polígons de la zona de l'Empordanet.

La presentació del projecte "Diagnosi Sectorial. Simbiosi Industrial. Ei! Empordà" s'ha fet aquest dimecres a la Bisbal d'Empordà, un dels municipis participants juntament amb Forallac; Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l´Heura; Corçà i Ullastret. El programa, pioner a la demarcació, planteja un canvi en la manera de gestionar els residus industrials basant-se en el concepte d'economia circular. Bàsicament consisteix en deixar de banda el sistema lineal, segons el qual els recursos s'extreuen, s'utilitzen i els residus resultants es deprecien i enfocar-ho cap a un sistema de gestió més eficient on l'eix principal és aconseguir el mínim malbaratament de recursos.

Entre les actuacions previstes hi ha identificar aquelles empreses que generen un elevat volum de residus i estudiar els materials que poden ser subproductes d'interès per a altres empreses del territori que els puguin utilitzar com a matèria primera. A partir de la millor eficiència en l'ús dels recursos, el que es vol aconseguir és reduir costos i augmentar beneficis "tot aprofitant sinergies entre les empreses de qualsevol sector d´activitat, mitjançant l´intercanvi de materials, energia, aigua, compartint actius o mitjans logístics".

El projecte "Diagnosi Sectorial. Simbiosi Industrial. Ei! Empordà" tindrà una durada de 6 mesos i inclourà la identificació i elaboració d´un mapa global dels recursos amb potencial d'aprofitament de 130 empreses ubicades als 8 polígons dels municipis que formen part del Pla estratègic i una anàlisi més detallada de les 15 d'empreses amb major potencial amb la identificació de possibles relacions entre aquestes.

A més, es realitzaran dues sessions de treball conjunt amb empreses, al setembre i a l´octubre, per extreure idees i més oportunitats de simbiosi. També es redactarà un pla d´acció per definir les accions futures en l´àmbit de la Simbiosi Industrial i l´Economia Circular.

Neus Estrada, tècnica de promoció econòmica del pla estratègic de desenvolupament dels cinc municipis implicats i responsable del projecte, ha assegurat que la iniciativa "tindrà un impacte directe en les empreses" i que proporcionarà "informació immediata pel que fa a l´aprofitament dels recursos". Estrada ha explicat que les companyies que hi participaran han estat escollides "en funció del volum que generen i buscant que siguin de sectors diferents i complementaris", i ha agraït la implicació de la Diputació de Girona, "perquè ha apostat per un projecte que fins ara no s´havia fet en cap altre zona de la província".

Per la seva banda, l'alcalde de La Bisbal d´Empordà Lluís Sais, ha afirmat que el projecte "permetrà aconseguir una millor gestió dels residus", i ha explicat que compten amb "la complicitat del sector industrial", ja que busquen "una relació avantatjosa per les dues parts". Saís també ha recalcat "l´esperit de treball conjunt dels municipis que conformen el pla estratègic", i ha destacat que el projecte global que els uneix "ja va tenir bons resultats a nivell turístic i ara a nivell industrial també comencem a recollir els fruits".

El projecte està subvencionat pel Servei d´Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local i està cofinançat pel Ministeri de Treball i Seguretat Social. El projecte també compta amb el suport de la Diputació de Girona en la convocatòria 2018 dels "Projectes de suport i acompanyament a la redacció d´estudis de Planificació Estratègica".