Acord entre cinc municipis de la comarca per aprofitar els residus industrials

Reduir i reutilitzar els recursos industrials dels polígons de la comarca, mitjançant la cooperació entre empreses. Aquest és el principal objectiu d'un nou projecte pioner a la demarcació gironina, que va ser presentat ahir al matí a la Bisbal d'Empordà. Sota el nom de «Diagnosi Sectorial. Simbiosi Industrial. Ei! Empordà», aquesta iniciativa ha estat impulsada pels Ajuntaments de la Bisbal, Forallac, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Corçà i Ullastret i s'aplicarà a 130 empreses de vuit polígons industrials de la zona de l'Empordanet.

«La iniciativa tindrà un impacte directe en les empreses», va valorar ahir la responsable del projecte, Neus Estrada. La també tècnica de promoció econòmica del pla estratègic de desenvolupament dels cinc municipis implicats va remarcar que els proporcionarà «informació immediata pel que fa a l'aprofitament dels recursos». Durant la presentació, Estrada va explicar que les companyies que hi participaran han estat escollides «en funció del volum que generen i buscant que siguin de sectors diferents i complementaris», i va agrair la implicació de la Diputació de Girona, «perquè ha apostat per un projecte que fins ara no s'havia fet en cap altra zona de la província».

Durant l'acte, també es va explicar que amb aquesta iniciativa es pretén donar suport al teixit empresarial i productiu d'aquests municipis i contribuir a la reducció de residus, l'aprofitament de recursos, la cooperació entre empreses i la millora de la seva competitivitat a través d'un model d'economia circular.

El projecte tindrà una durada de sis mesos i inclourà la identificació i elaboració d'un mapa global dels recursos amb potencial d'aprofitament de 130 empreses ubicades als vuit polígons dels municipis que formen part del Pla estratègic i una anàlisi més detallada de les 15 empreses amb major potencial amb la identificació de possibles relacions entre aquestes. A més, es realitzaran dues sessions de treball conjunt amb empreses, al setembre i a l'octubre, per extreure idees i més oportunitats de simbiosi i, finalment, es redactarà un pla d'acció per definir les accions futures en l'àmbit de la Simbiosi Industrial i l'Economia Circular.

«Aquest projecte permetrà aconseguir una millor gestió dels residus, ja que comptem amb la complicitat del sector industrial», va valorar ahir l'alcalde de la Bisbal, Lluís Sais. El batlle també va recalcar «l'esperit de treball conjunt dels municipis que conformen el pla estratègic» i va destacar que el projecte global que els uneix «ja va tenir bons resultats a nivell turístic i ara, a nivell industrial també comencem a recollir els fruits». Durant l'acte, Sais va estar acompanyat de l'alcaldessa de Corçà, Maria Carme Güell; el primer tinent d'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Josep Serramià i Fàbregas; i el regidor d'hisenda de Forallac, Santi Muní. Faltava l'alcalde d'Ullastret, Josep Miquel Gatius.

Aquesta iniciativa està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local i està cofinançada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El projecte també compta amb el suport de la Diputació de Girona.