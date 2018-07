Una discoteca de Platja d'Aro, la primera de la província a tenir la Doble Excel·lència

La discoteca Papillon Club de Platja d'Aro va rebre, ahir al matí, el certificat que l'acredita com a titular de la «Doble Excel·lència» en oci nocturn per ser un local segur i acústicament responsable. Amb aquest reconeixement, esdevé el primer club de la província de Girona en obtenir aquesta doble certificació internacional, ja que els altres vuit que la tenen de tot Espanya, estan ubicats a Barcelona. Segons va informar ahir la Fecasarm, per obtenir aquest títol, el club -dirigit per Enric Gomà- va haver de passar dues auditories: una en matèria de seguretat i una altra en matèria acústica. Respecte a la primera, que porta per nom « International Nightlife Safety Certified» (INSC), incloïa com a requisits disposar: d'un protocol per evitar les agressions sexuals, un alcoholímetre a la sortida del local per evitar els accidents de trànsit, diversos reanimadors cardíacs per si algú pateix una aturada cardíaca, un curs de formació en matèria de seguretat per a tot el personal, detectors de metalls als accessos del local o cartells on s'informa de la prohibició de portar, vendre o consumir droga, entre altres. En relació a l'auditoria en matèria de responsabilitat acústica, «l' International Nightlife Acoustic Quality» (INAQ), exigia que: el local no provoqui molèsties als veïns en matèria de soroll, haver passat un curs de formació en matèria acústica o que el local tingui cura de la salut auditiva de treballadors i clients. «És molt important que aquesta doble distinció internacional es vagi estenent entre els locals, ja que això permetrà als viatgers identificar amb antelació aquells locals que aposten per la seguretat, la qualitat i l'excel·lència», va dir Joaquim Boadas, secretari general de la Fecasarm.