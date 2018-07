L'hotel Llevant de Llafranc inaugura quatre estances de luxe i un nou espai gastronòmic

L'hotel Llevant de Llafranc ha inaugurat aquesta temporada quatre exclusives habitacions de luxe dissenyades per Pau Llimona, coautor de projectes de l'equip RCR Arquitectes (Premi Pritzker 2017). Segons va informar ahir el mateix hotel, la construcció de les «estances», i la posada en marxa del nou espai gastronòmic «La Blanca» responen a l'entrada d'una nova generació de la família Farrarons al capdavant de la gestió de l'establiment. Inaugurat el 1935, el Llevant disposa de 24 cambres. Les quatre estances noves de luxe es troben a la planta superior, són totes diferents i han estat batejades segons el vent que les apadrina: Xaloc, Migjorn, Garbí i Mestral. Disposen de llit circular d'estil minimalista de 2,10 m de diàmetre a 40 cm del terra, cabines de bany i lavabo, separades per a cada ús i bassa exterior d'aigua salina climatitzada. Respecte a l'espai gastronòmic, al capdavant hi ha el xef basc Eneko Agote qui, sobre la seva proposta culinària, remarca que «les arrels de l'Empordà es fusionen amb la gastronomia contemporània europea i sud-americana, amb una carta que reflecteix la trajectòria vital i professional de la família». Amb una inversió d'1 milió d'euros, la modernització de l'hotel Llevant també ha permès renovar tota la planta baixa de l'establiment, que inclou la recepció, el bar i els dos restaurants. El nou hall és un espai més obert, lluminós i permeable. També s'ha creat una sala de reunions amb llum natural i capacitat per una desena de persones. A més, s'han renovat els sistemes de climatització, tancaments i seguretat de l'edifici. Es tracta de la primera fase de remodelació de l'hotel que es preveu finalitzar d'aquí a 3 anys amb la modernització de les habitacions.