Palamós posarà càmeres a les urbanitzacions de Mas Pareras i de La Fosca

L'Ajuntament de Palamós ha aprovat, aquesta setmana, la instal·lació d'un sistema fix de videovigilància i de lectura de matrícules que s'ubicarà als accessos de les urbanitzacions del Mas Pareras i de La Fosca, dos sectors del municipi que queden aïllats del nucli urbà i són més vulnerables als robatoris. Segons va informar ahir el consistori, es tracta d'un total de vuit càmeres, que es distribuiran en quatre grups de dues unitats cadascun i que combinaran dues funcions: per un costat, les que fan una funció de control del trànsit en aquell àmbit a temps real. I per l'altre, les que fan control de la lectura de les matrícules de tots els vehicles que accedeixen als àmbits controlats. Aquestes càmeres poden detectar, mitjançant una aplicació d'un software, les matrícules de vehicles denunciats o sospitosos que prèviament hi haurà introduït la Policia Local, advertint de manera automàtica els agents de l'accés d'aquests vehicles dins l'espai videovigilat.

Aquest conjunt de càmeres serà distribuït en quatre punts d'accés a aquestes urbanitzacions. Concretament i pel que fa a La Fosca, en les confluències de la ronda de l'est i la carretera de La Fosca; del camí Vell de La Fosca i el carrer de Cap de Planes; i de l'avinguda d'Àngel Guimerà i la carretera de Sant Esteve. En el cas de la urbanització de Mas Pareras s'ubicarà en el seu únic accés, just a l'inici del carrer del Patró Martí Badia. Aquestes càmeres disposaran de les prestacions de programació necessàries per assolir l'objectiu de llegir les matrícules fins i tot amb poca il·luminació i en condicions meteorològiques complicades. Amb l'enregistrament i la captura de totes les matrícules dels vehicles que circulin per la zona de detecció es genera una base de dades amb tots els registres. Cadascun d'ells conté la informació de la matrícula del vehicle, data i hora de captura, la ubicació on s'ha realitzat i el sentit de la marxa. A més aporta la imatge corresponent a la captura com a prova visual. El cost de licitació del projecte d'instal·lació d'aquestes vuit càmeres i dels sistemes associats necessaris per al seu funcionament és de 47.988,44 euros, i la previsió és que puguin estar totalment operatives durant la propera tardor. D'altra banda, l'Ajuntament també té previst posar càmeres de control d'accessos al barri vell de Palamós. En aquest cas serien destinades a poder controlar l'accés de vehicles a aquesta zona, restringint el trànsit en tot l'àmbit del barri vell, pensat prioritàriament per a vianants. El projecte preveu ubicar càmeres a totes les entrades amb vehicle en aquesta zona, concretament al carrer Nou, al del Pedró i al de Roger de Llória.