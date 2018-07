El ple de Calonge aprova per unanimitat dedicar una plaça a l'1 d'octubre

El ple de Calonge i Sant Antoni va aprovar, dijous al vespre i per unanimitat, dedicar una plaça del municipi al referèndum de l'1 d'octubre.

L'espai escollit és la zona que hi ha davant del pavelló d'esports de Calonge i que, fins ara, no tenia cap nom designat.

La proposta va tenir els vots favorables de tots els grups amb representació municipal (PdeCat, Demòcrates de Catalunya, ERC, PSC, CCSA i Avancem) i del regidor no adscrit, Joan Pons.

El pavelló va ser un dels dos punts que es van habilitar al municipi per poder votar en el referèndum de l'1 d'octubre, juntament amb el teatre Mundet. Segons va recordar ahir l'Ajuntament, a Calonge i Sant Antoni, el referèndum es va poder desenvolupar amb una normalitat fins a les cinc de la tarda, quan es va decidir tancar els col·legis electorals perquè tot apuntava que la Guàrdia Civil es dirigia cap a la zona per confiscar les urnes i tancar els col·legis electorals.

Finalment, al municipi, van votar 2.888 persones, de les quals 2.755 es van inclinar pel sí, 93 persones van votar que no, 31 vots en blanc i 9 vots nuls.

Acord de cessió d'espai

D'altra banda, en el ple de dijous, també es va aprovar per unanimitat un acord de cessió per un període inicial de 30 anys que farà l'Associació Societat Cercle Calongí d'una part de la seva seu a favor del consistori, que el promourà com un espai per acollir actes culturals. Aquest espai es troba entre la plaça Major i el carrer Anselm Clavé, al centre històric de la vila. A canvi, l'Ajuntament concedirà una subvenció a la Societat Cercle Calongí per un valor de 100.000 euros que es destinarà a la rehabilitació de la part de l'edifici que serà d'ús públic i a recuperar un indret que està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local.

D'aquesta manera, l'Ajuntament podrà organitzar-hi activitats socioculturals. En concret, l'espai que ara utilitzarà com a equipament municipal serà tot l'edifici, tret d'on s'ubica el bar, la cuina, l'espai del soci i el magatzem. Seran, doncs, més de 900 metres quadrats, distribuïts en un espai interior de més de 200 m2 i un pati de gairebé 700 m2.