Begur instal·la un rocòdrom i un circuit biosaludable al parc de l'Arbreda

El parc de l'Arbreda de Begur, inaugurat el 2005, ha incorporat nous elements lúdics i esportius per convertir-lo en un espai actiu per a tota la família. Segons va informar ahir el consistori, als diversos elements per a la mainada, alguns dels quals s'han canviat, s'hi han afegit nous equipaments, com una tirolina doble i un petit rocòdrom.

A part, també s'ha pavimentat amb formigó la pista de bàsquet i s'ha instal·lat un circuit biosaludable. «Volem potenciar l'Arbreda com un espai vital per a les famílies», va remarcar el regidor de Serveis, Marià Renart, que va afegir que les porteries es recol·locaran al setembre. A més, durant els mesos de juliol i agost, hi ha instal·lat un parc inflable, el qual, enguany compta amb un minigolf.

El parc de l'Arbreda de Begur és una de les obres de l'estudi olotí RCR Arquitectes que l'any passat va guanyar el premi Pritzker, considerat el guardó arquitectònic més important del món. Durant la reconversió de l'Arbreda en un parc, els arquitectes van defensar la connexió entre la part antiga de Begur i la part nova, mirant de ser un espai cívic i equipat, a més de ser una transició entre el sòl urbà i el corredor natural que acaba a la platja de sa Riera.