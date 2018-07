Cinc ferits per cremades en explotar el motor d'una llanxa a Calella

Cinc persones van resultar ferides per cremades en explotar el motor de la llanxa mentre navegaven davant de la platja del Golfet. Dels ferits, quatre són menors d'edat i l'altre, una dona d'uns 50 anys. Tots van acabar traslladats pel SEM a l'hospital de Palamós. Un dels menors va patir cremades de segon grau mentre que dos dels altres van ser evacuats ferits de poca gravetat i els altres dos, de caràcter lleu. El succés va produir-se pels volts de dos quarts dues de la tarda, quan la família –dos adults i dos menors– i dos amics dels fills navegaven a uns 200 metres del Golfet.

Per causes que es desconeixen i que la Guàrdia Civil investiga, es va produir una forta deflagració del motor i els ocupants van saltar dins de l'aigua. Van ser rescatats per barques properes i traslladats a la platja de Port Bo, on van ser atesos pel SEM davant d'una gran expectació, i posteriorment traslladats a l'hospital. Quatre ambulàncies i l'helicòpter del SEM, la Policia Local, els Mossos i Salvament Marítim van participar en el rescat.