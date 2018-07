Palamós Inicien la millora del parc de Sota Pedró

La brigada municipal de Palamós ha iniciat, aquesta setmana, el projecte de millora del parc de Sota Pedró, ubicat entre el barri vell i el port Marina, molt a prop de la zona portuària de la Pedrera. Segons va informar l'Ajuntament, es tracta d'un parc enjardinat, on s'hi instal·laran una font per a beure, diversos bancs i papereres, una tanca perimetral de fusta que envoltarà el parc i un sistema de rec automàtic per a les plantes. Es preveu que totes aquestes tasques es puguin completar en un període màxim de dues setmanes.