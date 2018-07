Torroella de Montgrí demana a la Generalitat que li delegui la gestió del menjador de l'escola

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) ha demanat a la Generalitat que li delegui la gestió del menjador de l'escola Guillem de Montgrí, a través d'un conveni interadministratiu, per aconseguir que l'AMPA pugui continuar prestant el servei.

El consistori ha enviat un decret al Departament d'Ensenyament i un nou ofici al Consell Comarcal. L'Ajuntament ja en va enviar un al president de l'ens el passat 13 de juliol i, segons diuen, encara no han obtingut resposta.

En aquest sentit, critiquen la "indiferència" de l'organisme davant del requeriment en el qual l'Ajuntament s'oferia a signar un conveni interadministratiu per aconseguir que l'associació de pares i mares pogués continuar oferint el servei el curs vinent.

La petició es va fer després que el Departament d'Ensenyament anunciés que permetria prorrogar durant un any la gestió del servei a les AMPA amb l'objectiu de "regularitzar" la situació a través d'un nou marc normatiu de cares a l'any vinent. Des del Consell ja van manifestar que tirarien endavant el canvi perquè no hi ha cap "marc legal" que avali el compromís de la Generalitat.

Des de l'Ajuntament, però, qualifiquen de "contradicció" la posició de l'ens comarcal.