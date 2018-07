Sant Feliu vol estendre el passeig Marítim fins al port pagant una part de l'obra

Sant Feliu de Guíxols vol donar continuïtat al seu front marítim i, per això, s'ha proposat que el passeig arribi a banda i banda de la badia. Després de les obres de Rius i Calvet i les que s'han fet al moll del Fortí, l'Ajuntament es proposa ara estendre el passeig Marítim fins al port, amb l'objectiu «d'integrar-lo a la ciutat», tal com va destacar ahir l'alcalde Carles Motas. L'Ajuntament ja ha fet arribar aquesta intenció a la Generalitat i en els propers mesos les dues administracions concretaran tant el projecte com els terminis de l'obra.

D'entrada, com va detallar l'alcalde, això suposarà modificar l'actual Pla especial del port (perquè, ara per ara, el document que hi ha vigent no preveu l'extensió del passeig). Motas ja va avançar, però, que l'Ajuntament està disposat a assumir part del cost del projecte. «El port és competència de la Generalitat, però també forma part de Sant Feliu de Guíxols; per això, ens volem implicar amb el projecte, perquè suposarà un benefici per a la ciutat», va dir el batlle. Per la seva banda, el president de Ports de la Generalitat, Isidre Gavín, va remarcar que veuen l'obra amb bons ulls, i que com ja ha passat amb la urbanització del moll del Fortí, permetrà continuar la línia de «col·laboració i diàleg intens» que la Generalitat manté amb el consistori ganxó.



L'obra del moll, enllestida

Gavín va visitar ahir al matí la urbanització del moll del Fortí, una obra que ha suposat una inversió de 390.000 euros i que s'ha enllestit en sis mesos. L'actuació ha tingut un doble objectiu: integrar millor el port amb el passeig Marítim i el turó dels Guíxols i preservar el patrimoni marítim i cultural que hi ha a la instal·lació portuària. En aquest sentit, el nou president de Ports va remarcar que el projecte «té un valor important més enllà d'aquell estrictament econòmic». Perquè, com va subratllar, ha permès «modernitzar tot l'àmbit, fer-lo més accessible» i avançar cap a la integració del port amb la ciutat i el passeig Marítim.

La urbanització ha permès donar continuïtat al passeig Marítim fins al moll del Fortí i obrir més la zona portuària a la ciutadania, amb la creació de noves zones de passeig i espais enjardinats. Així mateix, s'ha potenciat la connectivitat amb un itinerari per als vianants per accedir des del port al Museu del Salvament Marítim, que està situat al turó dels Guíxols.

A l'esplanada del moll s'han col·locat paviments de diferents tipologies per distingir les zones de passeig dels vials de trànsit rodat. Amb la urbanització s'han incorporat zones enjardinades i l'espai s'ha dotat de mobiliari urbà. Pel que fa a serveis, s'han renovat les canalitzacions per instal·lar noves línies de subministrament d'aigua, electricitat, enllumenat i una xarxa d'hidrants. També s'ha renovat l'enllumenat públic del moll del Fortí amb tecnologia LED, un sistema que permet un 50% d'estalvi energètic.

Paral·lelament, s'ha treballat amb la mobilitat, els accessos i la connexió entre el port, el turó dels Guíxols i el Museu del Salvament Marítim. L'actuació ha ordenat els recorreguts del turó com a espais d'interès arqueològic, històric i paisatgístic per encaixar millor el museu amb el seu entorn i revitalitzar l'activitat de la zona. Per connectar les plataformes a les zones alta i baixa del turó, s'han habilitat espais terrassats i escales, creant així nous recorreguts per als vianants que milloren l'accessibilitat i la mobilitat des del port al turó dels Guíxols.

L'ordenació feta ha preservat i potenciat el patrimoni històric del moll i la cultura marinera al moll del Fortí. Les dues pilones que antigament utilitzaven els velers comercials com a punts d'amarratge, s'han posat en valor. S'han emmarcat amb un paviment diferenciat i s'han dotat d'enllumenat per a monuments, quedant incorporades com a elements històrics dins del nou passeig. També s'ha incorporat al conjunt patrimonial un faristol informatiu amb la història d'aquestes pilones. A més, l'antic moll i els murs històrics s'han preservat i s'han dotat d'una zona enjardinada per separar els espais terrassats dels murs.