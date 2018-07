Torroella reclama a la Generalitat que li delegui la gestió del menjador escolar

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha demanat a la Generalitat que li delegui la gestió del menjador de l'escola Guillem de Montgrí, a través d'un conveni interadministratiu, per aconseguir que l'AMPA pugui continuar prestant el servei. El consistori ha enviat un decret al Departament d'Ensenyament i un nou ofici al Consell Comarcal després que -asseguren- els n'enviessin un el 13 de juliol i encara no hagin rebut resposta.

En aquest sentit, l'Ajuntament critica la «indiferència» de l'organisme davant del requeriment en el qual el consistori s'oferia a signar un conveni interadministratiu per aconseguir que l'associació de pares i mares pogués continuar oferint el servei el curs vinent.

La petició es va fer després que el Departament d'Ensenyament anunciés que permetria prorrogar durant un any la gestió del servei a les AMPAs amb l'objectiu de «regularitzar» la situació a través d'un nou marc normatiu de cares a l'any vinent.

Des del Consell ja van manifestar que tirarien endavant el canvi perquè no hi ha cap «marc legal» que avali el compromís de la Generalitat. Des de l'Ajuntament, però, qualifiquen de «contradicció» la posició de l'ens comarcal. «En el cas de Torroella de Montgrí es troben un Ajuntament que vol signar un conveni i trobar una solució al problema, però van passant els dies i no concreten el pas per signar-lo. Mentrestant, augmenta la incertesa de les famílies», critica l'alcalde, Josep Maria Rufí, que a través d'un comunicat titlla la situació de «inadmissible».

L'escola Guillem de Montgrí de Torroella representa un cas especial en la gestió dels menjadors escolars perquè l'AMPA, constituïda com a empresa, fa més d'una dècada que autogestiona el seu menjador i, fins aquest curs, tenia contractada una plantilla formada per quatre cuineres i deu monitors.

Tal com va explicar a Diari de Girona el seu tresorer, Toni Guix, l'associació hi ha invertit una considerable suma de diners, sobretot els últims dos anys; per exemple, més de 10.000 euros en un rentaplats, uns 30.000 més per reformar el pati i uns altres 12.000, aquest gener, per canviar el forn. Guix va lamentar que la primera notificació oficial del Consell, informant-los que no renovava el conveni i assumia la gestió del menjador, tot just la van rebre el 28 de maig.