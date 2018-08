Santa Cristina cedeix una nau a la zona esportiva per traslladar-hi l'oratori islàmic

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro va aprovar en el ple del passat 25 de juliol el conveni amb l'Associació Cultural Islàmica per a la cessió d'ús d'una nau com a seu social i centre de culte. La proposta només va comptar amb el vot contrari del regidor del PP, Sebastià Mateo, qui va al·legar que l'espai cedit es podria cedir a altres usos com un dipòsit de cotxes o el Banc d'Aliments. Segons va informar ahir el consistori, fins ara l'entitat utilitzava un local ubicat al costat de la deixalleria municipal, però els havia «quedat petit». «Ara podran disposar de més espai per al seu centre de culte, però, al mateix temps, per poder portar a terme activitats diverses per millorar les relacions entre tots els cristinencs», va assenyalar l'alcalde, Xavier Sala. L'immoble cedit és la quarta nau que es troba ubicada a la zona esportiva municipal. Segons el conveni, la cessió serà vàlida fins al 31 de desembre de 2023, prorrogarble cinc anys més.

Entre les activitats programades per l'entitat hi ha: donar suport a tots els membres de l'associació; facilitar informació de tipus social, cultural i religiós a la comunitat musulmana; organitzar xerrades i col·loquis sobre la realitat musulmana de Santa Cristina d'Aro; enfortir els lligams d'enteniment entre la comunitat musulmana i la societat d'acollida i organitzar actes culturals amb altres institucions i associacions.

Per la seva part, l'entitat islàmica, que està inscrita en el registre d'entitats del municipi amb el número 13, s'haurà de fer de càrrec de totes les despeses de neteja, adequació i manteniment del local, a fi de garantir la bona conservació, seguretat i higiene del local, a excepció de les derivades dels subministraments d'aigua i llum. D'altra banda i segons va avançar l'alcalde, l'antic local es destinarà a fer-hi una aula de gastronomia.