Afectats per la «flashmob de la histèria» a Platja d'Aro engeguen la via civil contra el touroperador

Els advocats que porten bars, restaurants i dos dels afectats per la 'flashmob' del pànic a Platja d'Aro (Baix Empordà) han engegat la via civil per cobrar indemnitzacions. D'entrada, han enviat una reclamació al responsable de la 'flashmob', l'operador turístic alemany Ruf Reisen, instant-lo a fer-se càrrec dels danys i perjudicis. I aquesta tardor preveuen entrar oficialment la demanda als jutjats. L'advocat Joaquim Boadas recorda que el touroperador va dur a terme una activitat "il·legal", perquè no l'havia comunicada a l'Ajuntament, i assegura que ara estan preparant tota la documentació per saber l'import de les indemnitzacions. D'entrada, ja reclamen 145.000 euros per a una dona que va patir fractures durant l'estampida i estan avaluant el cas d'un menor que, d'ençà d'aquella nit, té "pànic" d'acostar-se a la població. A això s'hi hauran de sumar aquelles pèrdues que van patir bars i restaurants, i que una primera estimació situava en 150.000 euros.