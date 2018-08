Un detingut per la protesta del CDR contra el jutge Llarena a Mont-ras

La policia espanyola ha detingut aquest dijous un home per la protesta de dissabte del CDR de Palafrugell a les portes d'un restaurant de Mont-ras (Baix Empordà) on sopava el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. El detingut ha estat traslladat a la comissaria de la Verneda, segons han confirmat fonts policials, per prendre-li declaració. La previsió és que posteriorment quedi en llibertat a l'espera que el jutge el citi. Justament aquest dimecres es va saber que els Mossos d'Esquadra havien obert diligències informatives per aquesta protesta, tot que no havia rebut cap denúncia pels fets.





Aquest matí la Policia Nacional ha detingut a en Carles Ruiz "Xarli" i ha estat traslladat a la comisaria de la Verneda, pels fets de dissabte passat a Mont-ràs amb el jutge Llarena.

Tot el nostre suport! #LlibertatXarli @CUPNordOriental @cupnacional — CUP Palafrugell (@CupPalafrugell) 2 de agosto de 2018

Delicte d'atemptat a l'autoritat

El jutge instructor de la causa contra el procés es trobava al local amb un grup format per una vintena de persones, entre les quals hi havia el president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona,Alguns components del CDR de Palafrugell van protestar contra la presència de Llarena amb crits com '' i ''. Finalment, el magistrat va abandonar la zona escortat per la seva seguretat personal.Els fets es van produir molt a prop d'on aquella nit se celebrava un homenatge al diputat de Junts per Catalunya (JxCat) i expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, que està en presó preventiva, i que va aplegar un centenar de persones.L'advocat del detingut, David Aranda, ha explicat que la policia espanyola ha detingut el jove pels volts de les dotze del migdia al seu domicili, que hi ha pogut parlar per telèfon en presència dels agents i que l'ha informat que se l'acusa d'un delicte d'atemptat a l'autoritat. El lletrat desconeix si es produiran noves detencions a l'entorn del cas i diu que tot dependrà de com avanci la investigació.Per denunciar la situació i donar suport al detingut, diverses entitats han convocat