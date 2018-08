Mor Stanley Bouana, antic propietari de la discoteca Paladium de Platja d'Aro

L'antic propietari de la discoteca Paladium de Platja d'Aro, Stanley Bouana, ha mort aquest dijous, segons ha informat la Federació Catalana d'Agrupacions de Restauració i Musicals (FECASARM). A banda de Paladium, establiment que va tancar el 2001 després d'un conflicte urbanístic amb l'Ajuntament, l'empresari i ballarí francès també era l'amo d'un altre local d'oci nocturn, Caroll's. Des de la Fecasarm lamenten la notícia i ja han anunciat que preparen un homenatge a qui consideren que va ser "l'impulsor del glamour" a Platja d'Aro. "Hem de pensar que sense ell no hauria estat possible veure artistes com Ava Garner, Miguel Bosé, Julio Iglesias o personalitats com Alain Delon", ha assenyalat el secretari general de l'entitat, Joaquim Boadas. La marca Paladium va tornar uns anys després d'haver tancat, però amb uns altres propietaris, després d'un conflicte judicial amb Bouana.

Boadas ha assenyalat que tant el tancament com la pèrdua de la marca "va fer molt mal" a Stanley Bouana i ha explicat que per a tot l'oci nocturn de la Costa Brava "és un dia molt trist". "Hem de tenir en compte que va ser un ambaixador de Platja d'Aro al món, i després d'haver tancat la discoteca va ser com si es perdés un referent", ha assenyalat.

A més d'empresari, Bouana també va destacar en la seva faceta de ballarí. De fet, es va proclamar campió del món de rock, i va ser professor de dansa de Brigitte Bardot a la pel·lícula 'La vérité'. "La realitat és que s'acabarien els elogis a l'hora de parlar d'una persona que ha donat tant de prestigi a Platja d'Aro", ha reblat Boadas.

L'advocat i dirigent de Fecasarm ha assegurat que "va ser un error" la doble modificació del pla d'usos que va portar al tancament de Paladium i d'altres establiments com Pacha o Marius. En aquest sentit, celebra que al 2010 "es reconduís", però lamenta que "ja s'han perdut alguns locals d'oci nocturns que no s'haurien d'haver perdut mai".



Homenatge conjunt

Boadas ha explicat que proposaran a l'Ajuntament fer un homenatge a la figura de Bouana, per tal "recordar un home clau pel turisme" de Platja d'Aro. La voluntat és fer-ho a través de l'Associació d'Hoteleria Restauració i Oci de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró, que representa la FECASARM a la localitat. L'advocat no ha especificat quins actes es faran però ha deixat clar que parlaran amb la família per tal de consensuar-ho.

Fecasarm va premiar Stanley Bouana l'any 2009 amb el premi Lluna Daurada en reconeixement a tota la seva trajectòria. Un premi que també va rebre el fundador de Pacha, Ricard d'Urgell.