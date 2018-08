Un incendi obliga a desallotjar un centenar de persones de dos restaurants i un edifici de Palamós

Els Bombers han desallotjat un centenar de persones de dos restaurants i un edifici de Palamós (Baix Empordà) aquest diumenge per un foc elèctric.

L'incendi s'ha generat en el sistema de cablejat del Restaurant La Gamba a quarts de quatre de la tarda, i ha obligat a la companyia elèctrica a tallar el subministrament de llum a la zona fins que els Bombers han donat per extingit el foc pels volts de dos quarts de cinc.

Ara s'estan investigant les causes que han provocat l'incendi que ha afectat només al sistema elèctric de l'establiment i una part del tendal de l'establiment.

El desallotjament s'ha produït com a mesura de precaució i el succés no ha provocat cap ferit. A la zona també hi han treballat els Mossos d'Esquadra i la Policia Local del municipi.