Detingut per un robatori en un bar de la Bisbal i en cinc habitatges de Palamós

Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local de la Bisbal d'Empordà, van detenir el dia 31 de juliol un home de 31 anys, i veí de Girona, per un robatori amb força en un bar de la Bisbal i cinc robatoris amb força en domicilis a la zona de la Fosca, a Palamós. En el cas de la Bisbal, els fets van passar el 19 de juliol quan, segons els Mossos, l'home va entrar al local forçant-ne l'accés i va esbotzar la màquina escurabutxaques per agafar-ne la recaptació. Una vegada detingut, els Mossos van poder vincular l'home amb cinc robatoris amb força a la Fosca. El lladre, amb nombrosos antecedents, entrava als habitatges a través de les zones comunitàries. Una vegada detingut després del robatori de la Bisbal, els policies van deduir, pel procediment i per alguns dels objectes que duia el sospitós, que podia estar implicat en els robatoris de la Fosca, perpetrats els dies 30 i 31 de juliol. El lladre entrava a les zones comunitàries per buscar terrasses o murs des dels quals podia arribar als habitatges. Després forçava algun dels accessos i de dins sostreia objectes de valor, diners i licors. El detingut, que té nombrosos antecedents, va passar el dia 2 d'agost a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal, que en va decretar l'ingrés a presó.