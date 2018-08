L'hospital de Palamós redueix un 18 per cent les llistes d'espera per operar-se

L'hospital de Palamós (Baix Empordà) ha aconseguit reduir fins a un 18% les llistes d'espera de persones que han de ser operades durant el 2017. Aquesta davallada respon a un augment de l'activitat quirúrgica, ja que durant l'any passat es van arribar a realitzar 11.450 intervencions (de les quals 4.910 eren operacions ambulatòries menors), que suposa 150 operacions més que el 2016. Pel que fa a les proves diagnòstiques també s'han reduït les llistes d'espera, en aquest cas un 20% i actualment un usuari triga 49 dies entre sol·licitar la prova i que se li realitzi. Les consultes externes han reduït pràcticament a la meitat els dies d'espera i han passat dels 54 que hi havia al desembre de 2016, als 30 durant el mes de desembre de 2017. L'any passat es van realitzar gairebé 165.000 visites de consultes externes i en destaquen els serveis de traumatologia que han arribat a les 22.500 atencions, tot i que la llista d'espera per a poder accedir a aquest servei es manté per sobre dels tres mesos.

De tota manera, des de l'entitat gestora de l'hospital de Palamós asseguren que el nombre d'urgències de l'any passat es va mantenir estable respecte al 2016 i s'inverteix la tendència a l'alça que hi havia hagut en anys anteriors. En total s'han atès a 64.722 visites, 150 menys que l'any anterior.



Més visites d'atenció primària

Pel que fa a l'Atenció Primària, també s'ha registrat un augment del 3% de visites en les quatre Àrees Bàsiques de Salut (Palamós, Palafrugell, Torroella de Montgrí i la Bisbal d'Empordà) que gestiona els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE). L'activitat ha augmentat pràcticament en tots els centres, i el que més visites ha realitzat ha estat el centre de Palafrugell (230.000), seguit de Palamós (220.000), Torroella de Montg´ri (135.000) i la Bisbal d'Empordà (132.500).

A més, de les 703.000 visites globals d'atenció primària, 106.000 eren d'urgències de baixa complexitat que han pogut resoldre-les des del mateix CAP o consultori. Això ha permès descongestionar el servei d'urgències de l'Hospital de Palamós.

A l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Torroella de Montgrí s'ha aplicat un nou model organitzatiu durant el 2017 que ha reduït el temps d'espera per accedir a les consultes en 24 o 48 hores. A més, el consultori local de l'Estartit ha canviat d'espai i ara compta amb el doble d'extensió (550m2) que abans.

Pel que fa als treballadors, l'any passat van comptar amb un 1% de l'augment del sou i s'ha mantingut el mateix nivell de formació i el descens en la sinistralitat laboral. A més, des de SSIBE assenyalen que han posat en funcionament un nou sistema per donar roba blanca als professionals.



Menys ingressos necessaris dels usuaris de la residència Palamós Gent Gran

D'altra banda, el centre sociosanitari i residència assistida Palamós Gent Gran ha augmentat un 30% el nombre de les visites a l'hospital de dia. A més, s'ha millorat la coordinació entre els nivells d'atenció sanitària del centre que ha permès reduir un 36% els ingressos innecessaris dels usuaris del centre.

A l'Hospital de Palamós, aquest 2017 s'ha inaugurat l'Espai Rialla a la cinquena planta de l'edifici. Aquesta nova àrea representa un punt de lleure per als nens que estan hospitalitzats i també suposa un punt de suport als seus familiars.