Envien a presó un jove de Sant Feliu de Guíxols acusat de planejar un atemptat gihadista

El jutge Central d'Instrucció número 1 de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha decretat aquest dijous presó provisional comunicada i sense fiança per Anis Mrabet Rifi, natural de Sant Feliu de Guíxols i de 21 anys, i detingut dimarts passat a Àlaba, per la seva vinculació amb el gihadisme. El magistrat el considera presumptament responsable d'un delicte de terrorisme i estima que el seu activisme en pro de la causa gihadista "no és merament intel·lectual, sinó que troba el seu reflex en manifestacions i accions externes concretes, fins al punt d'adoptar un rol protagonista en la planificació d'un atemptat terrorista a Espanya frustat arran d'una detenció al Marroc"

El detingut al País Basc exercia "de forma conscient i directa" una "labor radicalizadora i adoctrinadora" sobre el marroquí, "qui va acabar decidint emprendre un atac terrorista en sòl europeu".

L'ara empresonat es va comprometre a donar "suport logístic i econòmic" a l'atemptat i, en particular, a facilitar "el finançament necessari per als preparatius a Espanya, així com un vehicle i armes blanques per la seva perpretació".

Una investigació duta a terme per la Policia Nacional d'Algesires va finalitzar aquest dimarts amb la seva detenció a Vitòria. Els investigadors li atribueixen presumpta pertinença a l'organització terrorista DAESH per a la que suposadament realitzava labors de captació i adoctrinament.

L'arrestat era conegut per la seva pertinença a cercles radicals d'ideologia yihadista a Algesires, on el jove guixolenc havia traslladat la residència. Diverses fonts apunten que en els darrers temps havia experimentat un dràstic canvi en els seus hàbits de vida i en les seves manifestacions, que es van escorar cap a postulats salafistes extremistes, arribant fins i tot a defensar a les xarxes socials accions violentes perpetrades per organitzacions terroristes, especialment DAESH.