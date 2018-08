Palafrugell obre el carrer Carrilet al trànsit després de les obres de millora

L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert el carrer Carrilet al trànsit. Aquesta via estava tancada a causa de les obres de millora que s'hi estan realitzant. Segons va informar ahir l'Ajuntament, l'obertura al trànsit ha suposat alguns canvis de direcció per tal de «millorar l'accessibilitat dels veïns al barri», com és el cas dels carrers Rafael Casanovas, Fitor, Mas Gras o Campillos. Una actuació que, segons el consistori, ha permès guanyar fins a 25 places d'aparcament. El carrer Carrilet limita de nord a sud amb l'avinguda de la Generalitat i la rotonda de Floreal de l'avinguda d'Espanya. Es tracta d'un vial d'uns 540 metres de longitud, amb un àmbit d'actuació que supera els 10.000 metres quadrats de superfície.

Les obres han consistit a reurbanitzar i arranjar el carrer amb ampliació dels espais per a vianants, amb noves voreres d'1,80 metres, complint així la normativa d'accessibilitat, millora generalitzada de les xarxes de serveis i regulació dels espais per a vehicles i deixant un únic sentit de circulació.

Al costat est, s'ha incorporat un carril bici de dos sentits de circulació. La millora del carrer Carrilet ha tingut un cost aproximat d'un milió dos-cents mil euros, finançat en un 50% per la Generalitat i el 50% restant per l'Ajuntament de Palafrugell.