Presenten el nou projecte de Ràdio Santa Cristina amb un homenatge als seus fundadors

El nou projecte de Ràdio Santa Cristina es presentarà demà, a les vuit del vespre, en un acte que es farà a la sala de plens de l'ajuntament i durant el qual s'homenatjarà els fundadors de l'emissora municipal, que va començar a emetre el mes de febrer de 1982 des de les golfes d'una casa pairal: Can Diego.

L'emissora, que es podrà escoltar pel dial 107.7 d'FM, com també a Internet per streaming, es troba situada actualment en un local del pavelló municipal d'Esports, sota la direcció de Sergio Marin. «Volem que Ràdio Santa Cristina sigui l'emissora de tots els cristinencs», va recordar l'alcalde, Xavier Sala.

Aquesta ràdio va sorgir de la fusió de dues iniciatives radiofòniques de joves del municipi. Per un costat, de Ràdio Hovetrinch, que van impulsar Jordi Finazzi (àlies Horacio Pinchadiscos), Francisco Vegas (a. Veguez), Marcel Ferré (a. Triac), Josep Quintana (a. Indio) i Jordi Taberner (a. Cherve). Per l'altre, un grup de radioaficionats que intentaven tirar endavant una ràdio local, que estava integrat per Josep Ferrer, Santi Gascons i Manel Prieto. Amb la fusió, els joves impulsors de la iniciativa radiofònica es van instal·lar en un local de la mateixa carretera. El primer director va ser Josep Ferrer.