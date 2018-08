Sta. Cristina Signen la cessió d'un local municipal

L'alcalde de Santa Cristina, Xavier Sala, i tres membres de l'Associació Cultural Islàmica del municipi –el vicepresident Hagie Jaiteh Jaiteh, el secretari Soubhi Aboulkacem Kilouli i el vocal Kariba Daou– van signar dilluns el conveni pel qual l'Ajuntament cedeix l'ús d'una nau municipal, ubicada a la zona esportiva, a l'entitat cultural com a seu social, centre de culte i per a la realització d'activitats diverses. La signatura es va fer a la sala de plens, on uns dies abans el consistori va aprovar, amb l'únic vot en contra del PP, l'esmentat conveni.