Enxampen un missatger al volant sense carnet ni permís de feina i en situació irregular

La Policia Local de Castell - Platja d'Aro va enxampar un missatger que conduïa una furgoneta malgrat no tenir el permís de conduir. I, a més, quan el van identificar van descobrir que es trobava de forma irregular a Espanya i no tenia permís de treball ni de residència.

Per tot això, els agents van denunciar-lo com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle de motor sense haver obtingut mai el permís de conduir. El jove, de 18 anys, és veí de Barcelona i de nacionalitat hondurenya.

Els fets es remunten a aquest dimecres pels volts de la una del migdia, quan motoristes de la Policia Local de Castell - Platja d'Aro tenien muntat un control a l'avinguda s'Agaró, a prop de la zona d'oci i comercial.

Tot d'una, els agents van veure una furgoneta que feia uns moviments estranys en aproximar-se fins al punt on tenien muntat el control. Van ordenar al conductor que s'aturés i, només parar-lo, el jove va dir-los que no tenia carnet de conduir.

Davant d'aquesta afirmació, els policies el van identificar i van comprovar que no tenia permís de conduir, tampoc de treball i, a més, estava a Espanya en situació irregular.

Per tot això, van denunciar-lo pel delicte de trànsit però també redactaran un informe que faran arribar a Inspecció de Treball, ja que estava fent tasques de missatger sense cap tipus de permís. I, d'altra banda, també han informat la Policia Nacional de la situació irregular d'aquesta persona perquè faci el seu expedient d'estrangeria corresponent si així ho considera.